Le juge Yan Jacobs, un éleveur à la renommée planétaire

Concernant le concours du Space, les éleveurs parlent souvent d’un rendez-vous « de plus en plus relevé et de plus en plus professionnel ». Une rencontre au rayonnement européen « où les étrangers viennent observer la crème de la crème » du Grand Ouest et « faire leur marché » en achetant des produits lors de la vente aux enchères mais surtout en marge du grand défilé sur le ring. Cette année, la race Prim’Holstein étant à l’honneur, le concours s’annonce encore plus attractif.

D’abord, pour l’occasion, des vaches des Hauts-de-France, du Grand-Est, de la Nouvelle-Aquitaine, d’Occitanie et d’Auvergne-Rhône-Alpes sont attendues pour se joindre aux meilleures représentantes des habituelles régions résidentes (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes). Pour ce Challenge France, certains évoquent ainsi un « petit National » moins d’un an après le fameux Centenaire du Puy-du-Fou (85). Ensuite, l’autre sensation de cette édition est la présence, dans le costume du juge, d’un éleveur à la renommée planétaire . Le québécois Yan Jacobs, dont l’élevage familial compte des dizaines de vaches classifiées Excellentes, a tout simplement été sacré à plusieurs reprises à la World Dairy Expo de Madison aux États-Unis et à la Royal Winter Fair de Toronto au Canada. Jeudi 19 septembre, il aura la charge de départager les 200 vaches participantes. En tribune, tout le monde sera curieux et impatient d’observer cette référence à l’œuvre.

Enfin, à la fin de cette grande journée, le championnat inter-races opposera les sept grandes championnes laitières pour consacrer la Championne Suprême Space 2024.

Toma Dagorn

Vente Génomic Élite, le mercredi sur le ring

Comme l’an passé, sept races bovines différentes seront présentes pour l’édition 2024 de la vente Génomic Élite. Le catalogue proposera 25 génisses (dont 10 présentes sur le salon) et 6 lots d’embryons majoritairement issus de semence sexée. Plusieurs animaux sans cornes seront présents. Le rendez-vous est donné le mercredi 18 septembre à partir de 17 h. Cette année, la vente revient avec des enchères 100 % en physique sur le ring laissant de côté la possibilité de participer via internet. « Les lots seront visibles début septembre sur le site internet de la vente », détaillent les organisateurs. En Normande, cinq génisses sont proposées à la vente par les deux entreprises de sélection Origen Normande et Synetics. En Holstein, l’offre comportera 12 femelles de 8 pères différents et 2 lots d’embryons de semence sexée. En Jersiaise, une génisse importée du Danemark sera proposée. Découvrir les animaux et embryons à vendre sur : https://ventes.evolution-xy.fr ou la page Facebook de l’évènement.