Double installation réussie en ovin lait

Pour atteindre leurs objectifs de production, les jeunes éleveurs préparent soigneusement les futures brebis. Jusqu’au sevrage, les nouveau-nés restent sous la mère, où ils disposent d’eau à volonté, d’argile, de paille et d’un aliment sans OGM à volonté riche en cellulose. Les agneaux sont sevrés autour de 15 kg à 2 mois. Le GMQ des agneaux est de 360 g/j pendant les 30 premiers jours : « C’est largement conforme à nos objectifs », confirme l’éleveur.

Autour de 35 kg, les agnelles sont séparées des mâles. Dès 6 mois, les agnelles bénéficient toute l’année du pâturage tournant dynamique avec les brebis et continuent de recevoir de l’aliment deux fois par jour en bâtiment. Lorsqu’elles atteignent 75 % du poids vif adulte, les brebis sont prêtes à la reproduction et sont accouplées avec deux béliers Shropshire.

Deux lots pour une production saisonnière

Dans ce territoire prisé des touristes, les marchés sont très fréquentés en période estivale. Les agriculteurs ont donc orienté leur stratégie commerciale de manière « à produire des tomes en début de saison pour les affiner et les vendre durant l’été. Le 2e lot de brebis permettra de produire des fromages frais pour l’été et d’en affiner pour l’hiver ». Les produits du Gaec des Bergers du Cap sont présents sur 3 marchés locaux. Le magasin de vente directe à la ferme est ouvert les mercredi, vendredi et samedi de 16 h à 19 h. Prochainement, les éleveurs organiseront aussi des portes ouvertes pour le grand public. L’occasion de venir rencontrer ces deux passionnés fraîchement installés.

Léo de Peindray et Nicolas Ansquer : « Nous aimons passer du temps avec nos animaux ».

L’importance d’être accompagnés

Nicolas Ansquer et Léo de Peindray se sont rencontrés pendant leur BTS Productions animales en 2015. Depuis, ils ont vécu de solides expériences professionnelles en organisme de sélection, coopérative, élevage ou lycée agricole. « À nous deux, nous avons acquis des compétences assez solides pour être autonomes sur notre atelier. Pourtant, nous ne maîtrisons pas tout : c’est important d’avoir un regard extérieur et un appui grâce aux conseils des experts qui nous entourent, affirme Nicolas Ansquer. C’est un beau partage d’expérience qui nous permet d’expliquer ce que l’on fait afin de le relayer à d’autres élevages, et inversement ».

Performances techniques du Gaec des Bergers du Cap

Un soutien financier par Nutréa