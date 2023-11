Améliorer la productivité et la longévité du troupeau

Au Gaec Cadiou-Quéguiner, l’objectif est d’atteindre une production moyenne de 40 kg/VL/j. Joël Quéguiner cherche à actionner les différents leviers pour atteindre ce niveau de production : l’alimentation, la qualité des fourrages et la reproduction. Il veille à toujours préserver la santé de ses vaches. « L’aspect sanitaire du troupeau est primordial, il ne faut pas que le gain de production dégrade la santé ou la reproduction », relate l’éleveur.

Élevages à plus de 40 kg/VL/J

Dans les élevages à haut potentiel avec un niveau de production supérieur à 40 kg/VL/j, les vaches sont challengées. Les éleveurs doivent utiliser des solutions pour accompagner les vaches hautes productrices avec une ration riche en énergie notamment. Le nutritionnel Nutrixo Elite est composé d’extraits de plantes ayant des propriétés anti-inflammatoires qui participent au bon fonctionnement des organes clés du ruminant (rumen, foie, intestin). « C’est une solution pour produire plus de lait, on est à plus 2 kg/VL/j en moyenne sur nos élevages test », commente Raphaël Rivoalen, responsable du Territoire Ouest en Nutrition Bovine. Ce nutritionnel contribue également à améliorer les performances de reproduction et la longévité du troupeau.

+ 2 kg de lait

Joël Quéguiner présente ses résultats : « Depuis que l’on distribue du Nutrixo Elite, nous sommes passés de 35 kg à 37 kg sur l’ensemble des VL. Nous avons des pics à plus de 50 kg à 100 jours de lactation. » Les démarrages en lactation sont très bons, en préservant l’intégrité des organes clés. Ce nutritionnel contribue à épargner des nutriments nécessaires à la production et à la santé des vaches. Les taux se sont stabilisés, malgré l’augmentation du niveau de production, et sont aujourd’hui de 42 en TB et 34 g/kg en TP. « S’il y a une hausse de la production, c’est qu’il y a une meilleure valorisation de la ration », explique Raphaël Rivoalen.

Jouer sur plusieurs paramètres

Au Gaec Cadiou-Quéguiner, les performances techniques sont obtenues grâce à plusieurs éléments : la qualité des fourrages, l’équilibre de la ration et l’ajout de solutions nutritionnelles permettant de préserver la santé du troupeau. « Le partenariat avec Eureden nous permet de travailler sur ces différents points et d’atteindre progressivement nos objectifs », commente l’éleveur.

La supplémentation pour plus de tranquillité

Le nutritionnel Nutrixo Elite est distribué en supplémentation dans les concentrés distribués au robot. Cela permet de bien adapter la quantité distribuée à la consommation des vaches. « C’est plus facile, il n’y a pas de sac en plus à gérer », commente l’éleveur. « La distribution débute dès le tarissement et durant toute la lactation », explique Raphaël Rivoalen. « C’est important de faire un essai sur une longue durée pour bien identifier le gain sur la Marge sur coût alimentaire (MCA) », signale l’éleveur. Le gain moyen de MCA grâce à l’utilisation de cette solution est de +0,77 €/VL/j. Compte tenu des résultats, le Nutrixo Elite continuera d’être distribué au Gaec Cadiou-Quéguiner.

Les éleveurs cherchent constamment à améliorer les performances technico-économiques de leur élevage pour transmettre un outil rentable aux futurs repreneurs.

Marine Rozec / Eureden