Faux-semis : un levier à ne pas surestimer face au ray-grass

Certains leviers sont indéniablement efficaces comme le labour tous les 2-3 ans, le décalage de la date de semis ou la mise en place d’une culture pluriannuelle (luzerne, prairies…). D’autres leviers posent question sur leur réel intérêt dans la lutte contre les ray-grass, c’est le cas du faux-semis.

L’effet de la date de semis est prépondérant sur du faux-semis

Pas d’intérêt pour les levées dans la culture suivante

Le faux-semis est une technique agronomique qui a été beaucoup mise en avant pour son intérêt vis-à-vis de la gestion de l’enherbement. Néanmoins, ce réel intérêt fait débat, c’est pourquoi Arvalis en partenariat avec l’Acta, Inrae, Terres Inovia, ITB, Agroscope ont mené une synthèse des essais à disposition au sein des instituts techniques dans le cadredu projet Combherpic. Pour rappel, le faux-semis consiste à travailler le sol superficiellement dans les deux mois précédent le semis dans l’objectif de faire lever des adventices en interculture. Cela limite les levées dans la culture principale suivante. Dans les systèmes bretons, un ou des faux-semis peuvent être intégrés entre deux cultures d’automne (colza-blé / blé-orge) sans labour ou entre la destruction d’un couvert en sortie d’hiver et l’implantation du maïs suivant sans labour. La synthèse d’environ 58 essais entre 2006 et 2022 met en avant l’absence de lien entre les levées d’adventices en interculture et dans la culture suivante. Les faux-semis permettent rarement de réduire significativement les levées de ray-grass dans la culture suivante. Dans 4 essais spécifiques ray-grass avant un blé, sans labour, les faux-semis augmentent significativement les levées des ray-grass dans l’interculture mais n’ont pas d’effet sur la levée des ray-grass dans la culture suivante. Plus que le faux-semis ou le nombre de faux-semis pendant l’interculture, c’est la non-perturbation du sol au moment du semis qui tend à limiter les levées de ray-grass dans la culture suivante, mais qui impose une destruction chimique des adventices avant le semis.

Le décalage de la date de semis réduit significativement la pression en adventices. L’augmentation du nombre de faux-semis permise par le décalage de la date de semis a néanmoins pas d’effet sur la culture suivante. L’effet de la date de semis est prépondérant sur du faux-semis.

Ce levier, comme l’écimage, la densité-écartement seront abordés lors de la journée technique la Touche agronomique du 5 juin à Ploërmel (56).

Arvalis

