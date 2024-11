Des conditions favorables à la prélevée

Dans la gestion du ray-grass de plus en plus problématique en Bretagne, le choix de sa stratégie de désherbage est primordial pour ne pas se laisser dépasser.

Sur des infestations moyennes

Un désherbage d’automne peut suffire à condition de bien le positionner. Pour des mêmes produits et doses, la prélevée augmente l’efficacité de 10 à 20 % par rapport à la post-levée. L’humidité résiduelle du sol et l’absence de fortes précipitations dans les prochains jours favorisent l’efficacité des produits racinaires et la sélectivité vis-à-vis de la culture.

de 10 à 20 % d’efficacité en prélevée

En cas de fortes infestations en ray-grass

La prélevée ne sera pas suffisante, il faudra ajouter une intervention de post-levée à 1-2 feuilles pour espérer avoir des efficacités satisfaisantes. Toutefois, dans ces situations, le meilleur conseil est d’attendre encore quelques jours avant de semer (viser au minimum le 5-10 novembre) et de labourer si cela n’a pas été fait les 2-3 dernières années.

Quels produits et doses en prélevée ?

Les matières actives d’automne à action racinaire efficace contre le ray-grass tournent autour du prosulfocarbe, le flufénacet et le chlortoluron associé à d’autres matières actives permettant de gagner en efficacité (dff …).

Benjamin Collin et Alexane Perret / Arvalis