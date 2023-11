La prélevée supérieure à la post-levée contre le ray-grass

Les échecs de gestion du ray-grass et la pression générée au printemps dernier participent à l’augmentation du stock semencier dans les parcelles bretonnes. Les leviers agronomiques sont indispensables à mettre en œuvre : décaler la date de semis et le travail du sol restent mobilisables pour les parcelles à semer. Au-delà, il faut donc rester vigilant sur le début de cette nouvelle campagne et préparer des stratégies de désherbage adaptées.

Gain d’efficacité à l’automne

Les essais désherbage ray-grass 2023 ont une nouvelle fois démontré le gain d’efficacité à positionner le désherbage d’automne en prélevée. En moyenne, une prélevée apporte 70 à 75 % d’efficacité. En cas de difficulté de gestion du ray-grass, ce positionnement est à privilégier. La post-levée a l’inconvénient d’avoir une efficacité dépendante du stade de l’adventice, malgré les bonnes conditions d’application dans les essais, elle est en retrait d’environ 10 points d’efficacité. Cette perte peut-être bien plus élevée si l’application est réalisée sur des graminées au-delà de 2-3 feuilles ou plus.

70 à 75 % d’efficacité en pré-levée

Les niveaux d’infestation parfois importants ne permettent pas d’obtenir des efficacités de désherbage supérieures à 80 % en une unique application à l’automne. L’évolution généralisée des résistances aux modes d’action de sortie d’hiver limite fortement l’intérêt de ces applications de sortie d’hiver vis-à-vis du ray-grass. Ainsi les programmes doubles automne permettent de régulariser les efficacités et d’atteindre des niveaux d’efficacités proches de 90 % sur les ray-grass malgré les investissements conséquents, de 90 à 140 €/ha, équivalents voire inférieurs à un programme « prélevée + sortie d’hiver ».

Arvalis