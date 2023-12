Élever de jolis veaux

Mettre du temps, de l’attention ou des moyens dans l’élevage des veaux et génisses, c’est investir dans la santé et la production de son troupeau adulte. Chez le bovin, tout retard au démarrage ne se rattrape jamais. La santé et la vigueur du petit veau se construisent dès le tarissement.

Côté logement, il y a différentes écoles : cases ou niches individuelles, igloos collectifs, bâtiment tunnel, nurserie 5 étoiles avec ventilation dynamique. Avec un incontournable de la conduite : l’hygiène. Pour la phase lactée, chacun a aussi sa recette : lait entier, aliment d’allaitement (poudre), au seau ou à la tétine, avec un taxi lait, pour un sevrage précoce ou au contraire tardif… Pour atteindre les objectifs de croissance, la pesée ou la mesure du tour de poitrine sont indispensables au calcul du GMQ.