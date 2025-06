Le poids de naissance des porcelets comme indicateur

« Cela fait 10 ans que je réalise des pesées systématiques sur mes porcelets juste après la mise bas. C’est un très bon indicateur permettant de contrôler si l’alimentation des truies en gestante a été bien gérée », témoigne Guy Kerhervé, éleveur de porc à Locunolé (29), qui est intervenu lors de la journée technique Flash’Up organisée par Evel‘Up. Pour que cela soit rapide, le chariot est équipé d’une balance et la pesée est effectuée au moment des soins aux porcelets après la mise bas. « Sur 2024, le poids moyen des porcelets était à 1,41 kg, sur mars/avril 2025 nous sommes à 1,45 kg. » Les porcelets sont aussi pesés au moment du sevrage et 21 jours après le sevrage. « Nous cherchons à adapter l’aliment aux besoins des truies. Nous distribuons aujourd’hui 6 aliments différents aux truies. Les cochettes ont un aliment renforcé en minéral (11,96 % de MAT et 0,51 de lysine digestible) pour bien préparer les jeunes repros. En verraterie et fin de gestation nous avons un aliment renforcé en acides aminés (14,13 % de MAT et 0,74 de lysine digestible) pour assurer la reprise d’état après sevrage et les besoins de la portée. En milieu de gestation, c’est un aliment gestante classique qui est distribué (13,01 % de MAT et 0,55 de lysine digestible) pour le maintien de l’état en cours de gestation », décrit Guy Kerhervé.

Les pesons sont installés sous la caisse du chariot de soin pour obtenir le poids moyen de chaque porcelet sur chaque portée.

3 aliments différents en maternité

L’éleveur est passé d’un seul aliment sur toute la lactation à 3 aliments différents aujourd’hui. Les truies ont un aliment péri mise bas à leur entrée en maternité et jusqu’au mercredi de la semaine de mise bas. Il est renforcé en fibres et acides aminés (14,49 % de MAT et 0,84 de lysine digestible) pour préparer à la mise bas. Un premier aliment allaitante classique (14,98 % de MAT et 0,95 de lysine digestible) est distribué pendant 10 jours. Un aliment allaitante fin de lactation va couvrir les 10 derniers jours. « Il est renforcé en protéines et en énergie (16,01 % de MAT et 1,01 de lysine digestible) pour maximiser le poids de sevrage et minimiser la perte d’état des truies », indique Charlène Poulhazan, conseillère technico-économique chez Evel’Up.

Sevrer plus tout en améliorant le poids au sevrage

Guy Kerhervé revient sur ses résultats techniques : « En 2000, nous étions à 12,26 sevrés par portée. La barre des 13 sevrés n’a été franchie qu’en 2020. La moyenne sur 2024 est de 14,5 sevrés pour 17,1 nés totaux et 0,94 mort-né par portée. Sur début 2025, nous sommes à 15 sevrés. Le poids au sevrage est à 5,9 kg de moyenne sur 2024. Sur le début d’année 2025, nous obtenons 6,1 kg de moyenne. Nous arrivons à toujours sevrer plus tout en améliorant le poids au sevrage et cela grâce à une conduite alimentaire rigoureuse de la truie. »

Pour coller au mieux aux besoins de chaque truie, 8 courbes d’alimentation sont en place sur l’élevage. En verraterie, 3 courbes permettent de répondre aux besoins des cochettes, des truies maigres et des multipares. Le choix de la courbe est effectué en fonction de l’état au sevrage avec une modulation effectuée à la semaine. En gestante, il y a 2 courbes modulables tous les 15 jours, une pour les cochettes et l’autre pour les multipares. En maternité, 3 courbes d’alimentation sont en place : une pour les cochettes, l’autre pour les rangs 2 et 3, la dernière pour les rangs 4 et plus. La modulation se fait à la journée. « Dans le cas particulier des truies maigres et des truies à petits porcelets, nous modulons la courbe à 105 % à l’entrée en maternité. » Les cochettes sont pesées en sortie de quarantaine, à la mise au régumate, au moment de l’IA, à l’entrée en maternité et au sevrage. « Nous avons un objectif à 170 kg lors de l’IA pour arriver à 245 kg à l’entrée en maternité. La pesée au sevrage sert à vérifier qu’elles ne perdent pas plus de 40 kg pendant la lactation pour éviter le syndrome de deuxième portée. »

Nicolas Goualan

Repères : 615 truies en système naisseur-engraisseur ; Conduite en 10 bandes et sevrage à 21 jours ; 90 ha de SAU ; Faf totale depuis 2019 ; 6,5 UTH ; 21 000 porcs produits.