Opaline, une Normande qui illumine

Samedi 14 juin, l’Interdépartemental de la Normande a été confié à Rémy Corbet et Sylvain Lhériau, éleveurs du Maine-et-Loire. Ils ont départagé les animaux du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d’Armor rassemblés à l’hippodrome de Loudéac. Tolfine (Pogba x Javray), à l’EARL de Balaren à Trévou-Tréguignec (22), leur a tapé vite dans l’œil : « Bien présentée, elle est la plus régulière des jeunes vaches aujourd’hui. Elle présente un excellent compromis entre harmonie générale, développement musculaire et qualités du bassin, des aplombs et de la mamelle. » Après son prix de section 2A, la 2e lactation a fini Championne Jeune.

Format et longueur

Une autre costarmoricaine marquait le concours. Opaline (Lunivers x Arnica), au Gaec de l’Hermine à Val-d’Arguenon (22), a démarré son ascension vers la gloire par le prix de la classe des 4e lactation avant les Prix d’honneur de championnat Adulte et de Ggrande championne. « Quelle superbe vache ! Parfaitement conservée, elle présente de la musculature et du format, beaucoup de longueur dans le corps, d’excellents membres, un pis aux attaches solides… », ont apprécié les juges.

Un pis aux attaches solides

Plus tôt, des morbihannaises ont connu le podium. Les pis – « bien remplis, équilibrés et bien attachés » – de L’EARL 56 Laudrin à Moréac (56) ont été remarqués grâce à la 2e lactation Saïade (Ottoman x Jacaranda) Meilleure mamelle Jeune et au prix de meilleur lot mamelle. Et Ramdame (Nostradam x Atome), au Gaec Ogé à Sérent (56), a terminé Meilleure bouchère. Le Finistère a tiré son épingle du jeu grâce à Mélissa (Istambull), au Gaec du Brenn à Plouezoc’h (29), Meilleure laitière du concours après avoir dominé la section des 5e lactation et plus.

Toma Dagorn

Autres résultats et photos de concours : Blonde d’Aquitaine; Limousine; Pie Rouge

Cliquer sur les photos pour agrandir

Tolfine, à l’EARL de Balaren à Trévou-Tréguinec (22), championne Jeune. Tolfine, à l’EARL de Balaren à Trévou-Tréguinec (22), championne Jeune. Tisane (Ringman x Natanga), à l’EARL Martin à Plouasne (22), premier prix de section chez les primipares Tennessee (Paimpont x Feed), à la SCEA Le Marchand à Saint-Caradec (22), premier prix de section chez les primipares. Avec la 2e lactation Saïade (Ottoman x Jacaranda), l’EARL 56 Laudrin à Moréac (56) empoche le prix de Meilleure mamelle Jeune. Meilleure bouchère, Ramdame, au Gaec Ogé à Sérent (56) Meilleure laitière et prix des 5e lactation et plus, Mélissa, au Gaec du Brenn à Plouezoc’h (29) Meilleure fromagère et championne Gestante, Holandaise (Bugatin x Chesnay), au Gaec de l’élevage Lamour à Ploubezre (22) Meilleure bouchère, Ramdame, au Gaec Ogé à Sérent (56) Le Prix d’élevage est revenu à l’EARL des Petits Vaux à Plémy (22) Meilleure laitière, Mélissa, au Gaec du Brenn à Plouezoc’h (29) Jérôme Béchu remet le prix de Meilleure fromagère à Holandaise (Bugatin x Chesnay) appartenant au Gaec de l’élevage Lamour à Ploubezre (22) Prix du meilleur lot mamelle pour l’EARL 56 Laudrin à Moréac (56) Les vaches des Côtes d’Armor remportent le prix du meilleur lot de département. Meilleure fromagère et championne Gestante, Holandaise (Bugatin x Chesnay), au Gaec de l’élevage Lamour à Ploubezre (22)

Extrait du palmarès