Les différents usages d’un bâtiment industriel

Qu’est-ce qu’un bâtiment industriel ?

Les bâtiments industriels désignent les constructions avec des matériels démontables qui ont pour but de servir à un usage strictement professionnel. Ce type d’infrastructure a l’avantage d’être moins cher par rapport à un immeuble d’habitation et les travaux de mise en œuvre sont relativement courts. Les matériaux sont des structures préfabriquées en usine (panneaux métalliques, tôles galvanisées, cloisons, acier inoxydable…) Le montage sur place revient à assembler le kit de matériaux. Il est précédé du gros œuvre qui consiste à la fondation de la plateforme devant servir de base à la construction.

L’usage d’une construction industrielle, le signe d’une suractivité

L’entreprise vient de signer un nouveau contrat qui l’oblige à accélérer sa production ? L’usage d’un hangar industriel devient alors nécessaire pour réguler l’afflux de commandes. Dans le cahier de charges, il faut impulser une nouvelle cadence de fabrication et raccourcir les délais d’attente. Le but est de respecter les échanges de livraison. Seule l’édification d’un local industriel peut permettre de se conformer à ce timing serré. Grâce à la modularité des structures préfabriquées, les travaux ne durent guère longtemps. La rapide ouverture de l’unité de production n’est pas au détriment des normes de sécurité et d’hygiène.

Autres usages d’un bâtiment industriel : ses structures démontables peuvent être implantées sur un autre site.

Un local industriel, un lieu de transit des marchandises

La cadence de production est souvent à flux tendu. Il faut nécessairement un entrepôt destiné à abriter les stocks de produits. L’un des usages d’un bâtiment industriel est son rôle d’espace tampon. Un trafic important autour du local est un signe évident du dynamisme de l’entreprise. Lorsque arrivent les marchandises, sorties directement d’usine, l’entrepôt se remplit du sol au plafond. De l’autre côté, les camions viennent charger les commandes à destination des clients, faisant baisser le volume du magasin.

Un hall d’exposition, la vitrine du savoir-faire d’une entreprise

L’ambiance d’un hall d’exposition diffère nettement du cadre sommaire d’une construction professionnelle classique. Parmi les usages d’un bâtiment industriel, on retrouve la vocation marketing. Si l’ossature reste classique, l’aménagement intérieur est attrayant. Il s’agit visiblement de conditionner psychologiquement les clients à passer à l’action. Pour cela, dans un showroom, l’entrepreneur exhibe les fleurons de sa production afin de séduire les clients. Par exemple, le fabricant de meubles va épater la galerie en exposant des salons configurés de divers styles. Au-delà de tester l’efficacité des produits en démo, les petites attentions comptent : café, petits fours et boissons rafraîchissantes.

Une grange agricole, le grenier moderne d’une ferme

La grange agricole a un fonctionnement proche de l’efficacité d’une usine. C’est pourquoi le développement des activités d’une ferme ne peut se faire sans usages d’un bâtiment industriel. Il sert de lieu de stockage des intrants, semences et des engins agricoles. Il se transforme en grenier pour entreposer les récoltes. En attendant de se retrouver dans les étals de nos marchés, il importe de conserver intacte la qualité intrinsèque des produits. Il faut éviter les moisissures, les rongeurs et minimiser les pertes dues au pourrissement. Le fermier a donc tout intérêt à installer des outils de mesure de la température et d’humidité.