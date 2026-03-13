« Le Piétrain est un cochon fait pour l’éleveur »

En 2025, Nucléus a fait évoluer ses objectifs de sélection concernant les verrats Piétrain. « Auparavant, près de la moitié de l’effort génétique était portée sur l’indice de consommation. » Mais une part importante du travail portait également sur la qualité de la viande attendue par l’industrie en s’intéressant notamment aux critères de pH mesuré 24 heures après abattage (ou pH ultime) et de taux d’exsudat.

Quand tu fais du jambon, tu fabriques de la marge

« Chez Cooperl qui intervient de l’amont à l’aval, notre force est de faire beaucoup de mesures en abattoir et en salaison, outils ainsi au service de la sélection. Entre 2012 et 2025, en Piétrain, le pH 24 s’est amélioré de 5,62 à 5,8 et l’exsudat – le jus dans la barquette – a baissé de 4,2 % à 2,36 %. Le secteur de la transformation a alors estimé que nous avions assez progressé sur cette qualité », explique Rémy Chemin, responsable Projets schéma génétique.

Pour protéger la génétique des animaux, les élevages de sélection comme les camions de transport sont équipés de systèmes de filtration d’air.

Plus de poids sur l’IC dans la sélection

Ainsi, depuis 2025, le critère exsudat a disparu et l’effort sur le pH 24 diminué. « Cela a libéré de la place pour mettre davantage de pression de sélection sur l’amélioration de l’indice de consommation qui représente désormais 60 % des objectifs. » Par ailleurs, une nouvelle valeur, le poids du jambon, a été intégrée : « Le jambon est la pièce majeure à valoriser dans l’industrie des viandes, surtout en France où on en consomme beaucoup. Cela a aussi un intérêt pour l’éleveur : quand tu fais du jambon, tu fabriques du maigre et donc du rendement et de la marge. »

Pour Rémy Chemin, le Piétrain est parfaitement adapté au marché français. « En plus de bien répondre aux besoins de l’industrie, ce cochon est fait pour l’éleveur car il offre de l’indice et de la plus-value. Surtout, si le Piétrain originel était nn, c’est-à-dire sensible à l’halothane, un travail de plus de vingt ans a permis de développer des lignées non cardiaques. Depuis 2022, 100 % de notre population Piétrain est NN. » D’où le nom PN3, le cœur de gamme pour commercialiser cette génétique.

Et depuis le Space 2025, l’OSP a sorti une nouvelle segmentation par le haut : « Réservée au marché français, cette gamme Ténor rassemble les Piétrain présentant les valeurs génétiques ou VG les plus élevées. Issus des mêmes fermes de sélection, ils sont encore plus améliorateurs sur l’indice de consommation et la valorisation de carcasse. Ils s’adressent aux naisseurs-engraisseurs chez qui tout est déjà bien maîtrisé par ailleurs – alimentation, ventilation, sanitaire – pour aller encore plus loin », détaille Rémy Chemin.

Chez un sélectionneur, des verrats conduits ad libitum en case équipée de Dac pour suivre leurs performances de croissance avec précision Un verrat Piétrain à l’alimentateur Testage à 140 jours d’âge, pesée et mesure de l’épaisseur de gras, en élevage de sélection

Un verrat par truie par an en CIA

Nucléus compte aujourd’hui 700 verrats terminaux en CIA en France. En amont, chez les sélectionneurs, plus de 3 000 verrats par an sont testés sur leurs performances (pesée de tous les animaux de la bande à 140 jours et mesures d’épaisseur de lard, suivi individuel de deux mâles par portée par bande conduits ad libitum en case équipée de Dac…). « En sélection, très peu d’animaux partent en CIA ou à l’export. La pression de sélection est énorme : un verrat par truie et par an est valorisé en moyenne. »

Toma Dagorn

Pour le test sur l’odeur, le sang des verrats est centrifugé en élevage de sélection avant envoi du plasma pour dosage hormonal au laboratoire. Pour le test sur l’odeur, le sang des verrats est centrifugé en élevage de sélection avant envoi du plasma pour dosage hormonal au laboratoire

Chasser l’odeur