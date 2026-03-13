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Journal Paysan Breton / Dossiers / Sélection des lignées mâles en porc

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2023 03 10 connan mega bann

Dossier technique

Sélection des lignées mâles en porc

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éleveur dans une maternité d'élevage de porcs - Illustration Sélection des lignées mâles en porc
Avant de s'installer, Mathieu Le Nouvel a travaillé chez Eureden. | © Paysan Breton

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