La recherche d’une truie calme et maternelle

Le pôle génétique de l’Ifip qui est composé de 10 personnes a son activité répartie entre les races conventionnelles (notamment Landrace, Large White, Piétrain) et 6 races locales (Porc Blanc de l’Ouest, Gascon, Basque, Bayeux, Nustrale et Cul Noir Limousin) au travers du Ligeral. « Pour le conventionnel, nous réalisons des travaux de recherche et développement avec les entreprises franco-françaises historiques Axiom et Nucléus au travers de l’association Alliance R&D. Cette alliance historique est intimement liée aux livres généalogiques porcins collectifs (LGPC) qui ont été tenus jusqu’en 2019 pour 3 grandes races. Aujourd’hui, les schémas de sélection génétiques sont séparés mais l’association perdure pour mutualiser les projets de recherche et développement à intérêt commun », témoigne Maxime Banville, directeur du pôle génétique de l’Ifip. On s’oriente sur des caractères basés sur la survie et la qualité du porcelet Accompagner les entreprises L’Ifip a aussi un rôle d’animation de l’Agence de sélection porcine (ASP). « Nous accompagnons les 6 entreprises de sélection et les 7 centres d’insémination artificielle qui adhèrent à l’ASP par un appui aux entreprises pour les dossiers d’agrément et ainsi que sur le volet export. Nous contribuons également à les représenter dans des instances nationales », indique Maxime Banville. Jusqu’à 2010, il y a eu un gros engouement français sur la prolificité avec le développement de lignées spécifiques (truies sino-européennes issues du croisement de races chinoises et européennes, Large White hyperprolifique). Ensuite, les schémas ont orienté leurs travaux plus particulièrement sur la qualité de la portée comme en témoignent les nombreux travaux de recherche sur l’homogénéité des porcelets à la naissance et au sevrage. La robustesse de la truie devient un critère très important L’Ifip réalise également des évaluations génétiques et génomiques pour les entreprises qui en expriment le besoin. Le pôle génétique propose d’accompagner les entreprises dans…