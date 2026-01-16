Photovoltaïque : quels projets pour 2026 ?

Malgré tout, le photovoltaïque reste un bon moyen de sécuriser son budget électricité et de valoriser son exploitation agricole. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des dispositifs en vigueur en fonction des types de projet et de la puissance.

Des projets en autoconsommation toujours pertinents

Le marché de gros de l’électricité pour les années à venir est revenu à des niveaux raisonnables mais le contexte diplomatique international reste tendu et les règles de fixation du prix de l’électricité sur le marché européen qui ont conduit à la flambée de l’électricité en 2022 sont toujours là.

Une vision à moyen terme incite donc à sécuriser le coût de revient de son électricité.

Quelle que soit la taille du projet,l’autoconsommation collective se développe.

Malgré une baisse du prix de vente du surplus, pour un projet toiture de 100 kWc en autoconsommation avec vente du surplus, le temps de retour sur investissement est d’environ de… 8 à 11 ans pour une exploitation agricole avec un atelier d’élevage et une facture d’électricité annuelle supérieure à 20 000 €.

Les projets > 100 kWc plus rentables sur le long terme

Les appels d’offres pour les projets supérieurs à 100 kW permettent de mieux valoriser le surplus et de générer plus de trésorerie à horizon 15 ans : les résultats du 1er appel d’offres simplifié, publiés en novembre dernier, donnent un tarif moyen de vente de 8,87 cts d’euros/kWh. Le calendrier de dépôt des projets reste encore flou pour 2026.

Mathieu DUFOUR / Eureden

Le saviez-vous ?