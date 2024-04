L’énergie solaire, stockée en batterie, pour traire

« J’ai réalisé une étude de faisabilité en 2021 pour évaluer l’intérêt du stockage d’énergie et démarré le projet au mois de novembre », indique l’éleveur, qui est aussi l’un des 9 agriculteurs associés de l’unité de méthanisation collective d’Elven. « L’objectif était d’autoconsommer l’énergie produite par les panneaux installés en toiture pour traire ». Pour cela, l’installation d’une batterie de stockage de 10 kWh était un préalable (indisponibilité de batteries de 6,5 kWh). Le coût du projet (panneaux et batterie) s’élevait à 21 230 euros. La Région Bretagne subventionnait à hauteur de 6 370 €, soit un investissement global de 14 860 € pour l’éleveur. Avec deux années de recul, François Vicaud dévoile ses chiffres. « Je fais une économie d’électricité de 2 000 € par an. À l’installation, on prévoyait un retour sur investissement de 12 ans ; il sera plus proche de 8 ans ». 99 % de l’énergie produite est autoconsommée (initialement prévue à 97 %). La batterie, chargée dans la journée, se décharge au moment des deux traites quotidiennes. Le taux de couverture des besoins est de 23 %.

Une deuxième batterie envisagée

Une voiture électrique est également rechargée, en journée, selon les besoins, grâce à l’installation photovoltaïque. L’éleveur a pour projet d’installer une seconde batterie pour refroidir le lait. « La simulation économique est à faire ». L’installation ne nécessite aucun travail, à l’exception du nettoyage des panneaux périodiquement.