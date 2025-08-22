Autoconsommation solaire, l’opportunité du petit sol

A partir de 2026, les modalités d’accès à l’énergie nucléaire seront moins favorables. De plus, le contexte géopolitique amène beaucoup d’incertitudes sur la stabilité future du marché, d’autant que celui de l’électricité est toujours dépendant du prix du gaz. Une installation photovoltaïque apporte donc de la visibilité à long terme sur le coût de revient de l’électricité pour son exploitation. Installer une centrale photovoltaïque Trois solutions sont possibles pour installer une centrale photovoltaïque : en toiture, sur un tracker 2 axes ou au sol. Focus ici sur la solution au sol. Une centrale au sol apporte de la simplicité d’installation et peut s’avérer compétitive par rapport aux autres solutions. En effet, même si les toitures existantes doivent être privilégiées, dans certains cas les projets ne s’avèrent pas faisables : amiante, étanchéité, charpente, problématiques assurances… Une solution modulaire et compétitive Pour répondre au développement des projets en autoconsommation, Eureden propose une nouvelle solution de centrale au sol modulaire et une installation aisée : les panneaux sont lestés par des longrines bétons (pas de fondations) qui sont fixées au sol, et les panneaux sont liés ensemble par des jambes de force. La centrale est prémontée en atelier, assurant une installation rapide (2 jours). Un point d’attention concerne l’aspect urbanisme : la procédure est simplifiée (Déclaration préalable) mais l’implantation doit se faire sur des parcelles non cultivables et à proximité des bâtiments. Un kWh à 4 cts d’euro au bout de 10 ans Afin d’illustrer l’intérêt de cette solution, voici l’exemple d’une exploitation laitière équipée de 2 robots, avec une consommation de 72 000 kWh par an. La centrale au sol est de puissance 27 kWc et son emprise est de 270 m2. Le tableau ci-dessous présente les principales données économiques du projet. La part d’autonomie, autrement appelé le taux d’autoproduction, représente la…