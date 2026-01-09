Du confort au profit de la production laitière

Chez Élodie et Denis Ricordel à Avessac (44), la stabulation est constituée de deux bâtiments accolés – l’un des années 70, l’autre de 2016 – formant une enceinte large. « Un choix pour valoriser l’existant et maîtriser les coûts au moment de l’agrandissement du troupeau. » Sous chaque toiture, 60 à 65 vaches traites par robot (Lely). Une gestion du troupeau en deux lots « Le troupeau est plus facile à gérer en deux lots homogènes. C’est simple d’aller chercher une vache en retard ou à isoler par exemple. » L’enceinte abrite 175 logettes (dont 100 dans la partie récente) permettant d’envisager l’agrandissement du cheptel et la mise en route d’un 3e robot, « un projet qui n’est pas à l’ordre du jour ». Marche d’alimentation Ouvert à l’est, la partie ancienne était équipée d’un système d’hydrocurage. Le nettoyage des sols est désormais géré par un robot aspirateur. Les bétons glissants, ont été recouverts de caoutchouc en 2023. Face à l’incidence de « gros jarrets », le confort des logettes a été amélioré par l’installation de matelas à eau. Autre particularité : la création d’une marche d’alimentation. Les vaches bousent à l’arrière car des séparateurs toutes les deux places de cornadis les empêchent de se positionner de biais. « Nous n’avons jamais eu à nettoyer la marche bien dimensionnée. Le robot aspirateur a du coup une surface d’aire d’exercice réduite à nettoyer. Les vaches s’alimentant n’ont pas les pieds dans la bouse et ne sont jamais dérangées. » Une caméra timelapse a montré que les vaches en sortie de traite « stagnaient pour boire et formaient une barrière » empêchant les autres d’accéder aux robots. « Supprimer des logettes pour passer de 3,5 m à 7 m de dégagement devant les automates a fluidifié les déplacements et amélioré la fréquentation…