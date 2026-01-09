Chez Élodie et Denis Ricordel à Avessac (44), la stabulation est constituée de deux bâtiments accolés – l’un des années 70, l’autre de 2016 – formant une enceinte large. « Un choix pour valoriser l’existant et maîtriser les coûts au moment de l’agrandissement du troupeau. » Sous chaque toiture, 60 à 65 vaches traites par robot (Lely). Une gestion du troupeau en deux lots « Le troupeau est plus facile à gérer en deux lots homogènes. C’est simple d’aller chercher une vache en retard ou à isoler par exemple. » L’enceinte abrite 175 logettes (dont 100 dans la partie récente) permettant d’envisager l’agrandissement du cheptel et la mise en route d’un 3e robot, « un projet qui n’est pas à l’ordre du jour ». Marche d’alimentation Ouvert à l’est, la partie ancienne était équipée d’un système d’hydrocurage. Le nettoyage des sols est désormais géré par un robot aspirateur. Les bétons glissants, ont été recouverts de caoutchouc en 2023. Face à l’incidence de « gros jarrets », le confort des logettes a été amélioré par l’installation de matelas à eau. Autre particularité : la création d’une marche d’alimentation. Les vaches bousent à l’arrière car des séparateurs toutes les deux places de cornadis les empêchent de se positionner de biais. « Nous n’avons jamais eu à nettoyer la marche bien dimensionnée. Le robot aspirateur a du coup une surface d’aire d’exercice réduite à nettoyer. Les vaches s’alimentant n’ont pas les pieds dans la bouse et ne sont jamais dérangées. » Une caméra timelapse a montré que les vaches en sortie de traite « stagnaient pour boire et formaient une barrière » empêchant les autres d’accéder aux robots. « Supprimer des logettes pour passer de 3,5 m à 7 m de dégagement devant les automates a fluidifié les déplacements et amélioré la fréquentation…
Du confort au profit de la production laitière
Le Rallye bâtiments bovins 2026 passera par le Gaec Gaumain Sarran. En plus d’un boviduc créé pour repâturer en système robotisé, l’accent est mis sur le confort en bâtiment.