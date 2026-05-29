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Marine Boyer, présidente de la FNCuma : « Le meilleur outil pour abaisser les charges de mécanisation »

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Portrait d'une femme brune aux cheveux longs - Illustration Marine Boyer, présidente de la FNCuma : « Le meilleur outil pour abaisser les charges de mécanisation »
Marine Boyer est à la tête d’un troupeau d’une centaine de vaches limousines sur 135 hectares, dans l’Aveyron.

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