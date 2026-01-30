S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / Agriculteurs, acteurs des communes

Dossier technique

Agriculteurs, acteurs des communes

une femme dans une stabulation pousse le fourrage avec un outil vers les vaches au cornadis - Illustration Agriculteurs, acteurs des communes
Éleveuse, Élise Saulnier est aussi conseillère municipale depuis 2020. | © Paysan Breton

À l’approche des élections municipales, la place des agriculteurs dans les conseils municipaux reste un enjeu stratégique. S’engager localement, c’est peser sur les décisions qui touchent directement l’activité agricole : urbanisme, gestion de l’eau, voirie, foncier, voire la restauration collective… La présence d’élus issus du monde agricole permet aussi de relayer la réalité du terrain dans les intercommunalités, syndicats d’eau, commissions environnementales ou conseils d’école. Autant d’instances où se dessinent des choix impactant les exploitations. En s’impliquant, les agriculteurs renforcent la défense de leur métier, favorisent le dialogue avec les habitants et contribuent à un développement équilibré des territoires ruraux. Un engagement citoyen essentiel pour l’avenir agricole.

