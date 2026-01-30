« Je voulais être dans la décision »

Avant 2022, date de son installation sur la ferme familiale, en production laitière bio, Salomé Guillemaud travaillait dans un cabinet de conseil en politique publique, suite à l’obtention d’un master en aménagement du territoire. « J’habitais Josselin et je travaillais en partie en télétravail. J’ai accepté de me présenter, en deuxième position sur la liste d’opposition. Je conseillais mais ça me manquait de ne pas être dans la décision ». La liste est battue mais Salomé est élue. « J’ai été déçue car je m’étais beaucoup impliquée dans l’élaboration du programme ». Il n’empêche ; elle entre dans le conseil municipal de 19 membres d’une commune de moins de 2 500 habitants et s’investit dans deux commissions : environnement et culture-communication. « Au cours de mon mandat, je me suis installée et j’ai déménagé dans une commune voisine. Le maire a accepté que je poursuive jusqu’à la fin de la mandature. J’ai travaillé sur l’aménagement du centre-ville et de l’hôpital. La culture aussi, demande du temps, afin de proposer une offre culturelle diverse aux habitants et aux touristes ». Elle s’investit dans la commission environnement Deux agriculteurs au conseil municipal L’agriculture, dans cette commune touristique, ne fait pas partie des priorités. Les mesures agroenvironnementales du Sage Vilaine ont quand même fait l’objet de débats (bassin versant de l’Oust). « J’ai bataillé pour que la commune donne un avis favorable aux mesures de limitation d’utilisation d’herbicides sur maïs. Le seul autre agriculteur du conseil était opposé à ces mesures de restriction. Au final, le conseil a voté en faveur des limitations. J’ai été agréablement surprise. Pour moi, c’est encourageant car c’est le modèle agricole que je défends », indique l’éleveuse qui produit en système herbager (100 % à l’herbe). Une expérience positive L’agricultrice retire beaucoup de satisfaction de son mandat, malgré…