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Journal Paysan Breton / Cultures et agronomie / Céréales / Maïs / Des fragrances en barrière naturelle

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2026 04 24 distrivert mb

Des fragrances en barrière naturelle

Avec une forte odeur tenace, cette solution dure dans le temps et agit comme une barrière naturelle pour protéger les parcelles de maïs des dégâts de sanglier.

Lecture : 2 min.
Gros plan sur un un jeune plant de maïs en pleine terre - Illustration Des fragrances en barrière naturelle
La protection se fait soit par enrobage, soit par pulvérisation dans la périphérie des parcelles. | © Arvalis

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