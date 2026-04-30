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Journal Paysan Breton / Département / Morbihan / Le biodiesel, une énergie de transition

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2026 04 24 distrivert mb

Dossier technique

Le biodiesel, une énergie de transition

Le groupe Garnier, basé à Loudéac (22), alimente près de 10 % de sa flotte de 1 250 camions au B100, un carburant issu de la filière de colza française.

Lecture : 2 min.
Un camion sur le parking d'une entreprise de transport - Illustration Le biodiesel, une énergie de transition
Le groupe Garnier (200 millions de chiffre d’affaires), travaille dans trois domaines d’activité : le transport, la logistique et le co-packing (conditionnement à façon).

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