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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / S’affranchir du réseau gazier

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2026 04 24 distrivert mb

Dossier technique

S’affranchir du réseau gazier

Vendredi 10 avril, Sublime Énergie a inauguré son démonstrateur « Charlie », présenté comme le premier système au monde capable de liquéfier le biogaz à la ferme.

Lecture : 3 min.
Des unités de méthanisation et des hubs - Illustration S’affranchir du réseau gazier
Contrairement aux futurs projets, Charlie regroupe tous les équipements au même endroit (unité de méthanisation et hub). À l’avenir, les hubs seront décentralisés.  | © Paysan Breton

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