Inciter les agriculteurs à s’engager

Pour Jean-Alain Divanac’h, président de la Chambre d’agriculture du Finistère, l’enjeu est clair : « Sans engagement politique direct des agriculteurs, la voix agricole risque de s’effacer des lieux où se prennent pourtant des décisions structurantes ». Tout se joue à la constitution des listes Tout commence en fait dès la constitution des listes électorales. « Une fois la liste faite, la représentativité est déjà en partie déterminée », observe-t-il. Placés en tête, certains profils peuvent être amenés à parler d’agriculture – voire au nom de l’agriculture – sans en maîtriser les réalités économiques, techniques ou sociales. « On voit émerger des approches très marquées par une fibre environnementale, mais déconnectées du fonctionnement concret des exploitations. » Le risque : une agriculture racontée de l’extérieur, simplifiée, parfois instrumentalisée. Il faut donner aux agriculteursles moyens d’être pertinents Dans ce contexte, l’engagement d’agriculteurs déjà investis dans la vie communale peut paradoxalement devenir invisible. Présents dans les conseils municipaux, mais sans position exécutive, ils peinent à peser. « Si l’agriculture n’est pas portée collectivement, elle devient inaudible, isolée, et ses sujets sont malmenés », résume le président de la Chambre d’agriculture. Urbanisme, gestion de l’eau, zones humides, biodiversité, foncier : autant de dossiers où l’absence de voix agricole structurée laisse le champ libre à des arbitrages déséquilibrés. Être là où ça se décide Pour Jean-Alain Divanac’h, le défi se joue donc en amont des élections. Les agriculteurs doivent s’engager tôt, viser des responsabilités claires, et notamment des postes d’adjoints, seuls à même de permettre une représentation effective dans les instances environnementales et intercommunales. « Si on ne s’exprime pas, si on n’est pas à la table où se décident les choses, nos sujets sont traités sans nous. » Dans les communes rurales comme dans les intercommunalités, l’enjeu dépasse la seule représentation. Il s’agit…