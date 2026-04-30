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Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Travailleurs étrangers : sécurisez vos embauches

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2026 04 24 distrivert mb

Travailleurs étrangers : sécurisez vos embauches

La saison estivale a démarré, c’est l’occasion de faire le point sur les règles applicables en matière de recrutement de travailleurs étrangers.

Lecture : 2 min.
Des personnes travaillant dans un champ avec un tracteur par une belle journée ensoleillée - Illustration Travailleurs étrangers : sécurisez vos embauches
© Getty Images/iStockphoto

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