Une voix positive pour l’agriculture

Ancienne Rennaise, Élise Saulnier s’est installée en tant qu’agricultrice à Pléchâtel avec son mari fin 2008. Le couple dirige une exploitation laitière comptant 90 vaches sur une SAU de 115 ha. Ils ont aussi 4 enfants, aujourd’hui âgés de 14 à 21 ans. Depuis 2020, l’éleveuse a une autre casquette, celle de conseillère municipale à la mairie de sa commune. « On est venu me chercher suite à ma participation à l’organisation du comice agricole sur Pléchâtel en 2018 », relate Élise Saulnier qui a accepté, dans l’objectif de « porter la voix du monde agricole. » La liste était déjà en parité hommes-femmes.
De nombreux sujets qui concernent l’agriculture
Un autre agriculteur fait partie du conseil municipal de 23 membres. « C’est lui qui repart comme tête de liste. Je me représente aussi. » Sur le dernier mandat, des femmes d’agriculteurs et des retraités du monde agricole faisaient partie de l’équipe municipale. « À chaque conseil, il y a toujours 3 ou 4 sujets qui concernent l’agriculture : les aménagements, l’urbanisme, les voiries, la qualité et la quantité d’eau… ». Les acteurs agricoles sont donc bien placés pour y répondre. « Si nous n’étions pas là, le conseil municipal n’aurait pas la même vision des problématiques. Nous serons encore plusieurs sur la prochaine liste. »
Au-delà de ces questions, Élise Saulnier œuvre dans son mandat à « la préservation de l’identité de sa commune rurale et à sa valorisation ». Depuis 2020, les élus de Bretagne Porte de Loire communauté réfléchissent à la mise en place d’un Pôle de pleine nature (PPN) sur leur territoire : un espace offrant des activités de sports, de loisirs ou un lien avec la nature. C’est le site de la Cassière à Pléchâtel qui a été retenu pour ses qualités paysagères et sa proximité avec des sites touristiques.
« Des parcelles de notre Gaec sont à proximité. Notre objectif est d’harmoniser les nouvelles activités avec l’agriculture en place. » Ce projet de PPN va être finalisé sur le mandat à venir. « Nous avons aussi travaillé avec la communauté de communes sur le PCAET : plan qui fixe les orientations stratégiques en matière de climat, de qualité de l’air et d’énergie ».
Dans les syndicats depuis 2007
Par ailleurs, l’agricultrice s’est fortement engagée au sein du syndicat JA 35 à partir de 2007, suite à la Fête départementale de l’agriculture sur le canton, puis à la FDSEA 35 depuis 2015.
Elle est aujourd’hui présidente du syndicat local et membre du bureau de la FDSEA. « Je défends une vision positive de l’agriculture », déclare celle qui est en charge des ‘Rencontres à la ferme’ destinées au grand public chaque année en septembre.
Agnès Cussonneau
Mobilisation sur le Sage Vilaine
Si Pléchâtel n’est pas sur le territoire du nouveau Sage Vilaine, Élise Saulnier, au travers de ses mandats, défend la vision de la FDSEA sur ce sujet et transmet les informations au niveau local. « Notre canton se mobilise pour soutenir les agriculteurs impactés. Demain, nous pourrions être concernés. Nous refusons une ligne politique qui nous pousserait vers le ‘zéro phyto’, telle qu’elle est portée sur Rennes Métropole. Ces élus doivent en évaluer les conséquences économiques et sociales. »