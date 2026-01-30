S'abonner

Journal Paysan Breton / Actualités agricoles / Événements / « Être là pour ramener le bon sens »

publicité
cek mb 2025 720x89

Dossier technique

« Être là pour ramener le bon sens »

Roger Mauguen, élu de 2001 à 2026 - Si les agriculteurs ne sont pas là, personne ne portera leurs dossiers, rappelle Roger Mauguen, fort de 25 ans d'engagement d'élu municipal.

Lecture : 1 min.
Une grande rivière paisible entourée d'arbre et de champs - Illustration « Être là pour ramener le bon sens »
Roger Mauguen juge indispensable l'engagement dans des structures comme celles chargées de la gestion de l’eau, pour défendre l’agriculture dans ces instances où elle est souvent minoritaire. | © Paysan Breton

Cet ancien agriculteur, à Cast (29), a exercé quatre mandats municipaux dans sa commune. Dès 2001, il s’est investi dans le Sivalodet, structure chargée de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant. Un engagement qu’il juge aujourd’hui indispensable pour défendre l’agriculture dans des instances où elle est souvent minoritaire.

Ne pas laisser les sièges vides

« Nous étions très peu d’agriculteurs autour de la table, face à des acteurs très organisés et très au fait des dossiers environnementaux », observe-t-il. Pour l’ancien élu, l’enjeu est clair : sans présence agricole, les décisions se prennent sans connaissance fine du terrain. « Si on n’est pas là pour ramener du bon sens, personne ne le fera. »

Avoir le soutien des élus

Roger Mauguen insiste : « La parole agricole, seule, ne suffit pas. L’agriculteur isolé ne peut rien obtenir s’il n’est pas soutenu par les élus, notamment les présidents de communautés ». Selon lui, l’efficacité passe par un relais politique assumé, capable de porter les dossiers et d’arbitrer. À défaut, les contraintes s’empilent, les projets s’enlisent et les exploitations disparaissent « sans que la question du pourquoi » ne soit réellement posée.

Au sein du Sivalodet, son rôle a consisté à questionner les orientations, à défendre des solutions équilibrées et à éviter certaines décisions jugées excessives ou déconnectées des réalités agricoles. « Ces structures sont faites pour gérer l’eau dans sa globalité, pas uniquement par l’interdiction, mais aussi par des projets construits collectivement », se plaît-il à rappeler pour souligner le décalage fréquent entre les objectifs affichés et la réalité de terrain.

Son message aux agriculteurs est sans détour : « S’engager, prendre la parole, ne pas laisser les sièges vides. Les agriculteurs ont des convictions. Ils doivent les défendre ». Et aux élus, il rappelle leur responsabilité : « Sans courage politique, aucune dynamique durable ne peut se construire pour l’agriculture et les territoires ruraux. »

Didier Le Du

Tags :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner