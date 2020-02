Des remorques qui s’adaptent aux besoins des agriculteurs

Lorsque l’on pense à une remorque agricole la première chose qui vient en tête c’est la benne traditionnelle que l’on utilise pour transporter les céréales à la moisson, le maïs à l’ensilage ou du fumier lors du curage des bâtiments d’élevage. Cette remorque qui par le passé était en bois est devenue une monocoque faite d’acier.

Elle a aussi évolué au fil du temps pour s’adapter aux besoins des agriculteurs et se décliner en de nombreuses versions pour de multiples utilisations. Elle est devenue autochargeuse pour aller récolter l’herbe directement au champ, préparer la ration et la distribution aux laitières chaque jour. Elle s’est transformée en outil indispensable pour la récolte des choux-fleurs qui, directement après la coupe, atterrissent sur un tapis qui les achemine dans la remorque bâchée pour être conditionnés. La bétaillère est un incontournable pour transférer des bovins au pâturage. Enfin, certaines remorques ne bennent plus et se déchargent grâce à un fond mouvant pour gagner en sécurité.

