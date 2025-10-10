Les besoins en vitamine D du porc charcutier

Les 3 rôles principaux de la vitamine D sont la santé osseuse et la limitation des problèmes de boiterie, la croissance musculaire et la maximisation de l’indice, ainsi que la modulation de la réponse immunitaire.

La vitamine D, une vitamine aux multiples rôles étudiés en Europe

Son importance pour la bonne absorption intestinale du calcium et la minéralisation optimale des os sont ses rôles les plus connus. Elle est d’ailleurs surtout préconisée dans ce cadre en élevage de porc. Néanmoins, la vitamine D a aussi une composante importante dans l’immunité et un lien avec les problèmes d’inflammation chez le porc.

Les différentes formes de vitamine D

L’apport alimentaire est contraint par la réglementation à 2000 UI de vitamine D en porcs charcutiers. Une fois ingérée, cette vitamine devra subir des transformations au niveau hépatique et rénal afin d’être sous une forme active pour l’organisme. Il est toutefois possible d’apporter une forme directement plus assimilable (qui a déjà subi une première transformation) : la HyD commercialisée par DSM.

Anne Bouché / Responsable marché nutrition porc Nutréa

Une nouvelle démarche pour définir les besoins en vitamines des porcs