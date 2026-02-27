Tous les diplômes de l’enseignement agricole accessibles par la VAE

Depuis le 1er septembre 2025, tous les diplômes de l’enseignement agricole sont accessibles par le biais de la Validation des acquis de l’expérience (VAE). Cette VAE est une mesure qui permet à toute personne, quels que soient son âge, son niveau d’études ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle. La VAE constitue un levier concret pour accompagner les reconversions professionnelles, sécuriser les trajectoires et favoriser l’installation en agriculture. Elle permet, par exemple, d’obtenir un Brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole, ouvrant droit à des aides à l’installation. Elle s’adresse aussi à des salariés agricoles souhaitant faire évoluer leur carrière et prendre davantage de responsabilités. Ou au contraire, de se reconvertir dans un nouveau métier en quittant la production agricole. Retour sur cette démarche à partir de 2 témoignages.

