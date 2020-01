Une formation de terrain

Une formation rénovée à partir de 2020

Les propositions de formation en Certificat de spécialisation (CS) sont déjà nombreuses et, depuis 15 ans, s’enrichissent chaque année. Mais peu de parcours de formation CS ont jusqu’ici été rénovés. Ce sera chose faite en 2020 car le ministère de l’Agriculture poursuit son processus de réforme des formations. Les prochains en date à bénéficier d’une cure de jeunesse sera les Certificats de spécialisation liés à la production animale, à la rentrée de septembre. Avec cette rénovation, ces sessions de 6 à 12 mois, accessibles à partir d’un niveau 3 (Capa ou Bepa), niveau 4 (baccalauréat) ou niveau 5 (BTS, DUT…), vont rester dans le domaine de l’enseignement un complément à la formation de base. Objectif : se spécialiser et être encore plus proche des attentes des professionnels.

Formation ouvrant directement la porte sur le marché du travail, cette rénovation des CS était d’autant plus attendue dans les secteurs dits en tension. Que ce soit pour la conduite de l’élevage laitier ou porcin, le machinisme ou le technico-commercial, etc., à l’aide d’un support technique important — ferme pédagogique ou atelier —, la formation permet d’attirer un public et d’atteindre les exigences techniques requises par les professionnels pour satisfaire les besoins en main-d’œuvre.

