« Foncez, c’est accessible et vous y avez le droit ! »

Les accompagnateurs VAE, formés par la Draaf(1), sont le premier point de contact. « On nous appelle, on dit vite si le diplôme est atteignable ou non », résume Éric Menoret, formateur à l’EPL de Caulnes. Beaucoup imaginent une formalité expéditive, mais ce n’est pas si simple. « En réalité, près d’un candidat sur deux est réorienté ». L’objectif : vérifier l’adéquation entre l’expérience et le diplôme visé, du CAP au BTS. « Près de 80 % des appels concernent l’obtention de la capacité agricole ».

Choisir la bonne voie

Il faut que l’expérience soit en lien avec le référentiel(2) du diplôme visé. Aussi, le premier contact avec un formateur agrée VAE permet parfois de conseiller de se diriger vers un autre diplôme ou de consolider l’expérience en entreprise avant de s’engager dans la démarche. Exemple : si une personne vise un BPREA pour obtenir la capacité professionnelle, elle peut aussi passer par un diplôme plus accessible comme le BP Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels selon son expérience. « La priorité reste la réussite finale. »

France VAE, un passage obligé

L’inscription se fait sur la plateforme France VAE. Le candidat choisit son diplôme et son centre accompagnateur (en option). Si le candidat souhaite être accompagné, un premier entretien conseil permettra d’affiner le profil, d’identifier les compétences mobilisables et d’aborder financement et devis. L’accompagnement, facultatif, coûte de 1 500 à 2 500 €, finançables via CPF, France Travail, Vivea ou Ocapiat.

Un parcours de 6 à 8 mois

Cinq à dix entretiens jalonnent ensuite le parcours, qui peut durer 6 à 8 mois.

Les échanges servent à bâtir un dossier précis, illustré et étayé de preuves. Éric Menoret procède par des entretiens enregistrés. Il demande ensuite aux candidats de transcrire et de trier toutes les données. « On gagne un temps fou ! On part dans tous les sens mais on ne perd aucune information. »

Des idées reçues tenaces

Mauvais choix de diplôme, rapport descriptif, activités hors sujet sont autant d’écueils rencontrés.

La VAE est une démarche personnelle, exigeante, qui demande motivation et soutien de la part des proches du candidat.

Carole David

(1) Liste des accompagnateurs VAE accessible sur le site de la Draaf Bretagne

(2)Tous les référentiels des diplômes sont accessibles en ligne ou sur la plate-forme ChloroFil (https://chlorofil.fr/)