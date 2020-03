Une mixité des publics en formation

Absence de régulation territoriale, libéralisation de l’ouverture des centres de formation par apprentissage… Le nouveau mode de financement permet aux organismes ou entreprises d’ouvrir une formation par apprentissage dès le premier contrat signé. Il n’est plus exigé de constituer un groupe avec un nombre minimum de participants. Ceci ouvre donc des perspectives pour le monde de la formation, qui va devoir gérer des publics mixtes (apprentis, formation pour adultes, formation initiale…) dans une même salle de cours. Ce sera une des nouveautés de cette réforme où différents profils d’apprenants et cadences de formation vont cohabiter. Induisant souplesse et agilité dans les plannings et les modes d’apprentissage… L’expérimentation est déjà en cours ou en réflexion dans de nombreux centres bretons qui envisagent d’ouvrir de nouvelles formations en apprentissage à la rentrée 2020.

Au sommaire de ce dossier

Tableau récapitulatif des formations agricoles en apprentissage en Bretagne 2019/2020 (Cliquez sur l’image pour télécharger le PDF)