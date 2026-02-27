Aller chercher du lait avec la génétique de l’herbe

C’est un système que l’on pourrait qualifier de « naturel intensif ». Kévin Tymen est installé seul à Plonévez-Porzay (29), commune qui reçoit chaque année en moyenne 1 326 mm de pluie. De quoi faire pousser abondamment d’herbe, qui est ici au cœur de l’alimentation, le troupeau étant élevé en 100 % plein air. Même en période séchante, 13 t MS/ha peuvent facilement être valorisées par les laitières.

Transhumance d’hiver

La moyenne d’étable se situe à 3 600 L de lait vendu par vache (en monotraite), « mais on peut aller chercher les 4 000 L à 60 de TB pour 40 de TP, grâce à la génétique ou une meilleure gestion de l’herbe », explique l’éleveur passionné par la technique.

À l’automne dernier, les vaches taries sont parties passer l’hiver sur des parcelles plus éloignées. Auparavant déplacés en bétaillère, ces animaux empruntent désormais la route lors d’une transhumance. « C’est un peu de travail pour organiser la journée, mais c’est moins de stress pour elles, elles partent et arrivent propres ». Sur ces parcelles, la technique du bale grazing est réalisée, 400 balles rondes d’enrubannage et de foin ont été déroulées directement sur les pâtures.

Se retaper après l’hiver

L’organisation en vêlages groupés a été contrariée par le passage de la FCO. 90 veaux sont attendus en ce début de saison, soit 25 de moins qu’une année normale. « C’est pourquoi je vais exceptionnellement repasser à 2 traites par jour. 25 vaches de moins à traire, c’est 80 000 L de moins », chiffre l’éleveur qui veut, par ces 2 traites, compenser les pertes et augmenter sa production de lait bio vendu à Biolait.

Depuis le 1er jour de 2026, il est tombé 586 mm d’eau (à la date du 19 février). « Il faut bien choisir ses paddocks. Certains sont tellement humides et engorgés qu’ils ont noyé ceux d’à côté ». Habituées à vêler en extérieur, les vaches ont partiellement été rentrées en bâtiment cette année pour mettre bas au sec. Les conditions météorologiques ont laissé des traces : « Le troupeau a perdu de l’état. Il faut maintenant les retaper ».

Repères : 1 UTH ; 84 ha de SAU ; 56 ha accessibles ; Transhumance sur 7 ha pendant l’hiver ; 90 vêlages de prévus, groupés au printemps ; Élevage 100 % plein air ; Races kiwi et frisonne ; Bale grazing ; 1 boviduc, un second en projet.

S'initier au bale grazing Le « bale grazing » est un pâturage tournant à une période où les prairies produisissent peu ou pas (hiver ou été), qui est complété par des bottes de foin ou d’enrubanné qui sont déposées dans la prairie et consommées directement au champ par les animaux. Il est plus utilisé pour les vaches taries et les génisses mais peut aussi être mis à disposition des vaches en production. L’état des parcelles après le passage des animaux peut être impressionnant, notamment à l’emplacement des balles de foin : le sol paraît très dégradé, l’herbe non visible, refus de foin. Mais le foin résiduel n’est pas perdu : il se décompose et participe à la fertilité du sol. Mais pas de panique, l’année suivante il est souvent difficile de repérer l’emplacement initial des balles.

Zone favorable Salomé Guillemaud – Ferme de la Coulée douce Helléan (56) Avec 37 vaches dont 23 à la traite, j'ai mis mes vaches non gestantes (à cause de la FCO) en lactation longue en monotraite (6,7 kg/VL/J à TB : 50 – TP : 37). Elles seront inséminées de nouveau en mai 2026. Celles-ci sont à la ferme et consomment de l'enrubannage à hauteur de 13 kg MS/J et le reste en foin. Les taries sont sur une parcelle portante alimentées au râtelier en foin. Les génisses de 1 an ainsi que les génisses de 2 ans et les taureaux sont sur des pâturages tournants de 15 ha. Les enjeux du mois sont d'observer la portance du sol afin de les remettre à l'herbe et l'attente des vêlages avec une appréhension de l'état de santé des veaux suite au passage de la FCO.

Zone intermédiaire Christophe Caro – Plémy (22) Je laisse les prairies 3 mois au repos l'hiver. Les vaches sont rentrées la nuit le 18 novembre, les conditions étaient favorables pour prolonger le pâturage. Les vaches sont sorties 40 jours non consécutifs cet hiver, 4 à 5 heures/jour dès qu'il faisait beau. On sent les prairies d'attaque pour le printemps, mais le déprimage se fait tarder avec la pluie. Les 35 VL sont encore en ration de stocks en attendant la mise à l'herbe avec ¾ d'ensilage de maïs et ¼ d'ensilage d'herbe, complété par 2 à 5 kg de tourteaux de colza selon les vaches, et d'1,5 kg d'orge aplatie pour les fraîches vêlées. La production est de 26 L/jour avec 45 g/kg de TB et 36 de TP.