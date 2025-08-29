C’est l’été. Et l’été, c’est le moment de prendre un peu de champ sur l’actualité. Cette semaine, dernier épisode de la saison : bienvenue à l’école de la pluie.

Fera-t-il grand soleil quand sonnera l’heure de la rentrée ? Cruelle perspective pour une majorité de petits Français qui, sondages à l’appui, n’aiment guère l’école. Alors pour leur faire tourner la page des vacances en douceur, pourquoi ne pas filer direct… aux champs. En faisant filer entre leurs doigts la terre sèche, les écoliers comprendraient aussitôt la soif des plantes en cet été 2025. Et découvriraient que, parfois, le vrai beau temps, c’est la pluie.

Cette expérience tactile déboucherait rapidement sur un exercice grandeur nature : combien faut-il d’eau pour réhumidifier un sol réduit en poussière sur 50 centimètres de profondeur ? Sachant qu’il faut entre 80 et 200 mm/m2 selon la texture (source Inra), et que l’évapotranspiration peut encore pomper 10 mm par jour en septembre. Voilà un calcul qui ferait transpirer plus d’un élève (et vous aussi lecteur ?).

La réponse tombe – et pas seulement du ciel ! Entre 1,5 à 2,7 millions de litres à l’hectare en une semaine. L’équivalent d’une piscine olympique pour étancher la soif d’un champ. Autrement dit, entre 20 et 40 mm quotidiens pendant 7 jours entiers.

Et oui pour remettre les compteurs à zéro (pardon : pour remplir les réserves…), il faut une bonne semaine de pluie. De quoi faire oublier l’été et les vacances. Mais cette école de la nature réconcilierait certainement les enfants avec l’instruction : apprendre dehors, les pieds dans la terre, et retenir une leçon essentielle de façon ludique. Et, surtout, acquérir un savoir robuste, meilleure arme contre les « vérités alternatives » qui, elles, pleuvent plus dru qu’un ciel d’automne, même en été.