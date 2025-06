Avec Roée, l’élevage Follezou brille à Loudéac

Ce Départemental a été confié à Jérémy Bazaillacq, du Gaec Les Vignes Rousses à Jurançon (64), élevage bien connu des concours. Un animal a vite tapé dans l’œil du juge : Tianawyna de la Georgerie (Chief Stan x Mirand PP), appartenant au Gaec de la Georgerie à Plerneuf. Après avoir dominé sa section, elle est sacrée Meilleure mamelle et Championne en catégorie Espoir. « Un véritable coup de cœur. Cette primipare indiscutable a tout : de la finesse dans son squelette, des membres bien alignés et un excellent système mammaire », fait admirer le Pyrénéen.

Un système mammaire remarquable

Largeur et caractère laitier

Puis, en Jeune, Kervisio Spain (Fitz Toc x Unix Crot), à l’EARL de Kervisio à Bringolo, remporte le championnat. Le juge a apprécié « sa largeur, sa solidité, son ouverture de côte, son bassin tendu, son style laitier et son très bon pis ». Entre ensuite l’animal de la journée : Follezou Roée (Sidekickwa x unix Crot), au Gaec Follezou à Plévin. Après avoir dominé sa classe, la 3e lactation enchaîne les honneurs de Meilleure mamelle et de Championne en Adulte avant d’être sacrée Grande championne 2025. « Solidité, puissance, largeur de bassin, caractère laitier… Cet animal au squelette impressionnant présente aussi un système mammaire remarquable soudé au corps, large et attaché haut », pointe Jérémy Bazaillacq. Consécration pour la famille Follezou qui rapporte aussi les prix de Réserve de championnat Adulte avec Odelys (Jacoby Cyc x Envious) et de meilleur élevage.

Toma Dagorn

Primipare époustouflante, Tianawynade la Georgerie termine Réserve de grande championne.

Extrait du palmarès