S’inscrire à l’École des jeunes éleveurs

L’École française des jeunes éleveurs (EFJE) se tiendra du 25 au 29 juin prochains au lycée agricole de la Touche à Ploërmel (56). Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de belles vaches rassemble chaque année un groupe restreint de 30 jeunes de toute la France âgés de 18 à 25 ans. Lors d’ateliers encadrés par des techniciens et éleveurs spécialistes, ils reçoivent un ensemble de savoirs et compétences autour de la préparation des animaux pour les concours : de l’alimentation à la présentation sur le ring en passant par le dressage, le clippage et le pointage.

Les inscriptions sont ouvertes du vendredi 8 mars à début avril via les syndicats de race départementaux. Les places étant limitées, généralement, seuls huit Bretons participent. À titre indicatif, en 2023, le tarif de la session était de 300 € HT, hébergement et restauration compris. Selon les profils (étudiants, salariés, éleveurs…), des financements par des organisations locales, partenaires, employeurs ou organismes collecteurs peuvent intervenir.Information et inscription auprès d’Armor Prim’Holstein.