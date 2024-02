Holstiva maintient son dynamisme

Du nouveau sur l’Isu en 2024

« La nouvelle formule suite à la révision de l’Isu en Prim’Holstein entrera en application en avril », a noté Agathe Freour, technicienne Prim’Holstein France. Le volet production progresse de 35 à 37 %, le volet morphologie reste à 15 % et le volet fonctionnels passe de 50 à 48 % mais « intègre désormais la santé du pied (lésions infectieuses et mécaniques) ». Pour gérer la consanguinité, des leviers sont exposés : limiter le nombre d’IAP par taureau, accouplement informatisé avec calcul de consanguinité sur plusieurs générations, limite du nombre de fils issus de jeunes taureaux. Demain, l’Isu pourrait intégrer une notion d’apparentement (prise en compte de l’originalité d’un individu) et de nouveaux caractères de « santé » (acétonémie…). « Il y a aussi une volonté d’étoffer les postes de morphologie (force de reins, ossature…). »