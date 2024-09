Les bâtiments rénovés faciliteront la transmission

La production de veau de boucherie a débuté en 1971 au hameau de la Petite Rezevinière, à Juvigné en Mayenne, avec 23 places mises en place à l’époque par les grands-parents, Gérard et Andrée Pharis. Au fil du temps, l’élevage s’est agrandi et s’est spécialisé en veau de boucherie. Benoît Pharis rejoint ses parents sur l’exploitation en 1997. « Nous avons investi dans un nouveau bâtiment équipé d’un Dal et la capacité d’accueil est passée à 490 places », détaille-t-il.Un an après, son beau-frère Philippe Bruneau arrive et poursuit la dynamique de développement avec la construction d’un autre bâtiment avec Dal de 360 places. Au départ en retraite de ses parents Gérard et Andrée en 2008, Catherine rejoint son frère Benoît et son mari Philippe sur l’élevage. Ils font alors le choix de se regrouper en Gaec.Arrêt du système Dal en 2013« En 2013, nous avons décidé d’arrêter le système Dal. Par la suite, d’importants travaux ont été réalisés pour réaménager les bâtiments existants. Des parcs collectifs, des façades avec barre au garrot et des auges ont été installés », ont montré les associés lors d’une porte ouverte organisée le 6 juin sur l’exploitation. « Nous voulions que ces bâtiments plus anciens continuent à vivre, qu’ils puissent accueillir de nouvelles générations de producteurs. »L’élevage de veaux de boucherie est en intégration depuis ses débuts, avec Bridel au départ puis avec Tendriade et enfin avec VanDrie, société néerlandaise qui a repris Tendriade en 2013. Également attiré par la production de veau de boucherie, Romain Bruneau, fils de Catherine et Philippe, a aussi intégré l’élevage, créant de son côté l’EARL Montveaux. Il a construit un bâtiment neuf de 400 places, mis en service en novembre 2020.Dans les deux anciens bâtiments, le programme de rénovation s’est poursuivi « avec comme objectif l’amélioration des…