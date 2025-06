Trois repas par jour à petites doses

« Sur l’ancien site, nous soignions tout à la main, y compris pour l’abreuvement. C’était beaucoup de manutention depuis les silos jusqu’aux animaux et de dépense physique : en fin d’allaitement, nous apportions deux repas de 4,5 kg d’aliment par truie. Il fallait compter plus d’une heure, deux fois par jour, pour nourrir 40 truies », se rappelle Frédéric Baudet, installé à Lamballe-Armor. Régulièrement, des auges où l’aliment n’avait pas été entièrement consommé devaient être nettoyées.

Eau fraîche, auges propres

Dès 2017, l’EARL a fait partie des premiers élevages équipés du système Materneo d’alimentation individualisée des truies du fabricant Asserva. Même si l’éleveur pesait lors de la distribution manuelle auparavant, « avec le Materneo, l’avantage est la micro-distribution de l’eau et de l’aliment. » Dès que les deux sondes présentes au fond de l’auge sont découvertes, il y a un apport de 800 mL d’eau. « Ainsi, les truies disposent en permanence d’eau fraîche dans des auges propres. »

Une meilleure fertilité des truies

Pour l’aliment, des doses de 125 g sont distribuées accompagnées de 300 à 350 mL d’eau. Une quantité quotidienne est attribuée à chaque animal selon une courbe d’alimentation contrôlée par le logiciel de gestion du dispositif. L’équipement gère l’apport de deux formules : un aliment péri-mise bas les tout premiers jours puis une transition sur deux jours vers un 2e aliment.

Trois repas par jour

À l’entrée en maternité, la semaine précédant la mise bas, l’aliment est offert en deux repas (l’essai d’un seul repas comme en gestante n’a pas été concluant). Puis aux premiers jours de lactation la truie reçoit 3 à 3,5 kg d’aliment, jusqu’à 6,5 kg à l’approche du sevrage. Après des essais en deux ou quatre fois, l’apport journalier est finalement fractionné en trois repas d’une heure et demie (possibilité jusqu’à 8 séquences/jour) : 35 % de l’aliment à partir de 8 h, 30 % à 14 h et 35 % à 22 h. « Si l’animal n’a pas consommé la quantité attendue, il y a un report vers l’horaire suivant. » En salle, une diode rouge est allumée sur le distributeur tant que l’animal n’a pas consommé 80 % de la dose qui lui revient. « En termes de surveillance, c’est une alerte simple et efficace. La truie a-t-elle de la température ? Sature-t-elle en fin de lactation ? Ou une journée de forte chaleur réduit-elle l’ingestion ? »

Sur l’écran, l’éleveur suit les consommations d’eau et d’aliment de chaque truie.

Meilleur allaitement, meilleurs porcelets

Avec bientôt dix ans de recul, Frédéric Baudet note que grâce à cette automatisation de l’alimentation, les truies consomment davantage d’eau et d’aliment. « Plus d’eau bue, c’est plus de lait. Plus d’aliment consommé, c’est un lait de meilleure qualité », résume-t-il. « Un meilleur allaitement est synonyme d’un plus grand nombre de porcelets sevrés à 21 jours, d’un meilleur poids au sevrage, de bandes plus homogènes pour de meilleures performances en post-sevrage. » À l’EARL, sur 2024, en moyenne, 15,1 porcelets par portée ont été sevrés. « Aujourd’hui, nous atteignons 15,3… Sachant que nous ne recourrons pas aux portées adoptives. » En 2016, c’était plutôt 12,7 porcelets sevrés. « En plus des cups à lait rajoutés par la suite, le Materneo a accompagné ce progrès constant d’en moyenne 0,5 porcelet sevré en plus par portée par an. »

Les truies sont aussi plus en état, poursuit le Costarmoricain. « La perte d’ELD – épaisseur de lard dorsal – est désormais de 3 ou 4 points maximum sur la lactation. Avant Materneo, c’était plus hétérogène : des truies sortaient grasses, d’autres maigres saturaient sur les gros repas d’aliment… » Aujourd’hui, cela joue en faveur de meilleures fertilité et fécondité. « Le taux de réussite à la première IA est passé de 88–90 % à 95-97 % sur les dernières années. »

La fin du gaspillage

« Avec le Materneo, c’est très rare que nous ayons à nettoyer une auge », note Frédéric Baudet, puisque l’alimentation se fait en trois repas quotidiens, eux-mêmes fractionnés en de multiples distributions de doses de 125 g d’aliment. L’éleveur se rappelle qu’à l’époque de la distribution manuelle, il n’était pas rare de devoir retirer 2 ou 3 kg d’aliment non consommés d’une auge. « Quand on prend le temps de calculer l’aliment que nous jetions, cela atteignait plusieurs tonnes par an pour notre cheptel, soit plusieurs milliers d’euros. » Par rapport à un doseur standard, le surcoût du Materneo est de l’ordre de 1 000 € la place. « Comme une case-balance, cet équipement se paye en deux ou trois ans grâce à l’économie sur l’aliment bien sûr, mais surtout grâce à l’amélioration des résultats techniques », estime le Costarmoricain.

L’autre intérêt de cette automatisation est de libérer du temps « utilisé ailleurs à bon escient. » L’éleveur préfère rémunérer ses trois salariés à faire du suivi technique ou des soins plutôt que de la manutention d’aliment. « Ce type de matériel joue également en faveur de l’attractivité de l’exploitation à l’embauche. »

Toma Dagorn

Gros plan sur le distributeur automatique Materneo d’Asserva La distribution d’eau se déclenche quand les deux diodes en fond d’auge sont découvertes.

Vérifier la distribution d’eau et d’aliment