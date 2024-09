Il trouve la ferme quâ€™il cherchait

Les cédants peuvent parfois avoir le sentiment que leur outil de travail n’est pas transmissible, qu’il ira forcément au moment de leur retraite à l’agrandissement. Ce n’est pas le cas de la ferme d’Étienne Le Roux, installé depuis l’année dernière en production laitière. Le jeune agriculteur recherchait une exploitation « de 40 à 60 vaches, avec beaucoup d’accessibilité, comprenant des vieux bâtiments en pierre à retaper », explique-t-il, car il aime les travaux de maçonnerie. Grâce au répertoire départ/installation, il trouve le site dont il rêvait. Tiraillé entre le nord et le sud Finistère, car les époux sont originaires des 2 extrémités du département, la solution est trouvée en coupant la poire en 2 et en choisissant le centre, à Cast (29). Pourtant et lors de la 1re visite, « les marches pour accéder aux logettes étaient pour moi rédhibitoires ». Après quelque temps de réflexion, c’est décidé : Étienne reprend seul la ferme et investit 370 000 € en comptant le bâtiment, le matériel, le troupeau et le stock, les terres étant toujours en location. « Le matériel et le cheptel est amorti sur 5 ans, le bâtiment sur 15 années ». La ferme disposait déjà d’un chariot télescopique adaptée à la charpente basse du bâtiment, ainsi que d’un godet désileur/mélangeur.Seulement 4 vaches de plusLes 60 ha ont été conservés, et sont consacrés à de la culture d’orge sur 10 ha et de maïs sur 21 ha. Le reste est en herbe. Au lancement de l’activité, « j’ai acheté 4 vaches à mes beaux-parents pour grossir le troupeau, et surtout pour arriver à la production laitière que je souhaitais. Je ne cherche pas à avoir des terres en plus, mais seulement à avoir le plus de production laitière avec un coût alimentaire le plus bas possible ». Le volume…