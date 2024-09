Les porteurs de projet « ont toutes les cartes en main »

Sous la bannière « Génération Élevage : inventons demain ! », l’Espace pour demain donnera les clés pour donner une vision d’avenir aux agriculteurs, ainsi qu’aux futurs éleveurs. Le président de l’évènement, Didier Lucas, estime, au sujet des personnes ayant un projet d’installation, « qu’elles ont une opportunité non rencontrée depuis 30 ans, de pouvoir choisir leurs productions, de restructurer les exploitations agricoles, car c’est à l’installation que l’on peut le faire. Il y a un tel nombre d’exploitations à se libérer qu’ils ont le choix. C’est une génération de privilégiés qui a toutes les cartes en main pour bien s’installer », résume-t-il. « L’important dans les prochaines années, c’est qu’il y ait le maximum de personnes à s’installer, pour ne pas perdre notre production et rester compétitif. La Bretagne est une des seules régions avec autant de conseillers, de la Chambre d’agriculture, de banques, entièrement dédiés à l’élevage. Un jeune qui s’installe sera beaucoup plus informé qu’ailleurs ».

L’Espace pour Demain se tiendra dans le hall 3

Restructurer le parcellaire

Pour les cédants, le Répertoire départ/installation permet de nouer des contacts, « même hors région : la Bretagne est un territoire qui intéresse ». Aussi, le responsable estime qu’il faut donner de l’efficience à son outil de travail avant de le transmettre, en passant par exemple par de l’échange parcellaire, « qui sera plus facile à mettre en place avec l’agrandissement des structures. On peut effectuer des échanges pour construire des blocs autour de sa ferme pour la rendre plus dynamique. Ces échanges intéressent aussi les Cuma et les ETA, qui seront plus efficaces dans leurs chantiers de récolte si les terres sont groupées ».

En prenant par exemple la production porcine, « nous avons besoin d’un réel plan de relance pour conserver ce que l’on a. Si on perd nos exploitations, l’agro-alimentaire partira aussi. Si la Bretagne ne prend pas ce bon virage aujourd’hui, c’est l’économie des 20 ou 30 prochaines années qui en patira. On pense que tout est acquis, or tout est fragile ».

Équilibrer le temps de travail

En observant l’évolution des outils de travail, « on note de réelle amélioration en termes de pénibilité, qui n’ont rien à envier à d’autres corps de métier. Les outils de surveillance, le matériel plus confortable, le guidage pour les cultures ou encore des salles de traite rapides, capables de traire en 1 h 100 vaches en sont des exemples. Reproduire l’organisation d’un élevage porcin en lait est un objectif, à l’avenir le temps de travail sera beaucoup plus rationnalisé ». Didier Lucas conseille aux jeunes qui vont s’installer de garder « une vie privée et sociale. Sans ça, on n’aura plus d’agriculteurs ».

Sur la région Bretagne, la part de main-d’œuvre salariée agricole est passée en 10 ans de 31 à 49 %

Fanch Paranthoën

4 espaces sur un même lieu

L’Espace pour Demain (Hall 3) accueillera l’Espace Forum, avec chaque jour une conférence débat à 10 h 30, un Espace Exposition avec des animations techniques qui s’articuleront autour de témoignages d’éleveurs et de présentations d’équipements innovants, un Espace Ressource qui mettra à disposition des outils d’autodiagnostic, des trucs et astuces, des calculettes temps de travail, ainsi qu’un Espace Expert, qui donnera la parole à des ingénieurs de la Chambre d’agriculture. Nouveauté pour cette année et chaque jour à 15 h, un rendez-vous « Transmission-Reprise » sera au programmé. Le détail complet est à retrouver en flashant le QR code.

30 minutes pour s’informer et échanger