S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / Petits mais costauds

publicité
2026 03 06 yara mb

Dossier technique

Petits mais costauds

Lecture : 0 min.
Un chariot télescopique avec un grappin dans un bâtiment - Illustration Petits mais costauds
Trapu, le chariot manœuvre facilement. | © Paysan Breton – F. Paranthoën

Ils fleurissent un peu partout dans les concessions, trouvent leur place dans les exploitations : ces engins compacts ne sont pas seulement des modèles réduits de leurs grands frères plus imposants. Puissants, faciles à prendre en main, ils conviennent parfaitement pour effectuer des tâches spécifiques et pour réduire la pénibilité du travail, au quotidien. Retrouvez dans ce dossier des exemples d’utilisation en production laitière, avicole ou horticole.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner