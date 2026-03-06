Lait ou volaille : le chariot s’adapte

Une fois la porte de la cabine ouverte, Benoît Lebranchu monte rapidement à l’intérieur de son chariot télescopique pour accéder aux commandes. Depuis avril 2025, le Gaec des Acacias de Saint-Juvat (22) utilise cette machine pour ses élevages de vaches laitières et de poulets de chair. Initialement, ce modèle JCB 530-60 a surtout été acheté « pour l’atelier volailles, afin de passer sous les lignes d’alimentation. Nous voulions un chariot avec une faible hauteur et qui braque, c’est beaucoup plus difficile avec un tracteur », fait observer l’éleveur de cette exploitation qui compte 4 associés et 2 apprentis. Depuis, l’engin a aussi trouvé sa place pour diverses tâches et notamment dans le bâtiment lait, pour se faufiler facilement sous l’auvent. D’un système en aire paillée, la ferme est passée à des logettes et une distribution de l’alimentation automatisée par un chariot sur rail du constructeur GEA. Il se faufile partout dans les bâtiments Dans les différentes cases, dédiées aux vaches en soin ou aux génisses, l’outil de manutention sert à vider les box ; il sert aussi à l’alimentation des jeunes animaux, logés dans un bâtiment dédié, en s’équipant d’un godet désileur. Lors des chantiers de récolte comme ceux d’ensilage d’herbe, cette machine est appréciée pour rappuyer le bord des silos. Théo Lemarchand, apprenti (à gauche) et Benoît Lebranchu, éleveur de Saint-Juvat (22). Équipé comme un grand Pour le chargement des épandeurs de fumier de bovin, « je préfère utiliser un tracteur, plus en hauteur, avec une meilleure visibilité. Mais le chariot télescopique est tout de même adapté au chargement de fumier de volaille : comme on l’épand plus tard dans la saison, les sols portent davantage ». Pour sécuriser ce travail de chargement et pour mieux voir dans la cour de la ferme, une caméra supplémentaire est venue équiper…