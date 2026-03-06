Son point fort : il passe partout

Tony Lainé produit des plants de fleurs et de légumes, et cultive également plantes porte-graine, à savoir chou-fleur, épinard, betterave et chicorée. Deux sites distincts sur la commune de Guimaëc (29) permettent ces productions, l’un en multi-chapelles sur 5 000 m2, l’autre en serre verre couvrant une surface de 2 ha. Un chariot élévateur à gaz lui servait pour toutes les opérations de manipulation. Puis un fait nouveau est venu revoir son organisation. « Nous avions l’habitude de travailler avec du terreau en sac. Après le Covid, le prix du terreau a explosé ; nous sommes donc passés au vrac ». Pour pouvoir déplacer ce support de culture, mais aussi pour décharger des camions ou pour évacuer des déchets végétaux, l’horticulteur s’est équipé d’une machine de chez Kubota, conseillée par le concessionnaire des établissements Hamon, basé à Plouigneau (29). Une gamme d’accessoires composée d’un godet d’une contenance d’1 m3, d’une fourche à palette et d’une fourche crocodile sert désormais aux tâches quotidiennes.

Tony Lainé est horticulteur à Guimaëc (29). L’entreprise est passée en terreau vrac.

Passer sous les 2 m

Avec ces constructions sous abri et en particulier dans les multi-chapelles, la hauteur maximale pour circuler à l’intérieur de la structure est de 2 m. Une contrainte à laquelle l’engin actuel répond avec ses dimensions réduites : hors tout, la machine mesure 1 600 mm de large pour 3 135 mm de long, et surtout 1 970 mm de haut. « J’ai essayé différents modèles, mais le rayon de braquage n’était pas suffisant ». Comme sur un grand chariot télescopique, le chauffeur peut sélectionner soit un mode 2 roues directrices, soit une marche en crabe pour travailler au plus près de murs, soit à 4 roues directrices. Ce Kubota braque alors dans un rayon court de 1 200 mm.

Un rayon de braquage de 1,2 m

Côté commandes, le joystick est apprécié par Tony Lainé, « les commandes sont simples et tombent sous la main. La machine est très polyvalente, elle me sert aussi à étaler du compost entre 2 cultures ». La hauteur de levée n’est pas en reste : le modèle peut, bras télescopique déployé, atteindre une hauteur de 5 m. Enfin, concernant la motorisation, l’engin est équipé d’un 3 cylindres diesel d’une puissance de 50 ch, suffisant pour les tâches quotidiennes. Sur route, la vitesse maximale est de 25 km/h.

Fanch Paranthoën