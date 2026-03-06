280 logettes paillées en 20 minutes

À Notre-Dame-de-Cenilly (50), les associés de la SCEA de Lillay utilisent les balayeuses-pailleuses de la marque Tuchel depuis 10 ans. La plus récente, et la plus sollicitée, est la Tuchel-Trac FarmXpert, acquise en 2020 pour environ 20 000 €. « C’est un outil indispensable pour préserver notre santé », déclare Thierry Morin, l’un des trois associés de l’exploitation. « Grâce à elle, nous paillons les 280 logettes en 20 minutes, sans effort. » En un seul passage, la machine brosse la logette et y dépose de la litière fraîche. Auparavant, le paillage était réalisé avec un bol pailleur : l’opération prenait au moins deux fois plus de temps et nécessitait de répartir la paille manuellement dans chaque logette.

Un outil indispensable pour préserver notre santé

Pailler deux fois par jour

La machine est utilisée matin et soir. « Les animaux restent propres, ce qui nous fait gagner du temps à la traite », précise l’agriculteur. « Nous trayons en moyenne 310 vaches avec un roto de 28 places. Cela représente trois heures de travail pour une personne. » Concernant la litière, les éleveurs ont choisi de l’anas de lin en raison de son fort pouvoir absorbant et de sa facilité de distribution. À chaque paillage, quelques centaines de grammes sont déposés sur les logettes. « Lorsque je dois remplir la trémie de la balayeuse, celle-ci s’abaisse hydrauliquement, ce qui me permet de la charger comme un godet. Cette manipulation me prend moins de dix secondes. » La cuve de 610 litres permet de pailler 200 logettes. Positionnée à l’arrière du véhicule, elle ne gêne pas la visibilité. « Notre autre pailleuse, la Tuchel-Trac Trio, dispose d’une trémie frontale. La conduite est un peu moins confortable. Elle ne sert plus beaucoup aujourd’hui. »

L’anas de lin provient de la plaine de Caen. Un camion est livré toutes les trois semaines environ. Les logettes sont recouvertes avec moins de 400 g de litière.

Un fonctionnement simple

« La machine est facile à prendre en main et est très maniable », affirme Thierry Morin. « Nos salariés s’y habituent même rapidement. » Son format compact lui permet de circuler facilement dans le bâtiment et d’effectuer des demi-tours dans les couloirs. La transmission hydrostatique offre une expérience de conduite souple. « Nous avons simplement ajouté des rampes au niveau des marches car elle ne peut pas franchir d’importantes différences de niveau. » La Trac FarmXpert demande également peu d’entretien : quelques points de graissage et un changement occasionnel de la brosse latérale, « qui finit toujours par s’encrasser. » Quant au moteur diesel Kubota, il est rempli une fois par semaine.

Alexis Jamet

Une organisation amenée à évoluer