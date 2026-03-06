Les Matinales de la Transmission sont des événements animés dans les territoires bretons par le Pôle Stratégie des exploitations agricoles d’Eureden, le service en charge du renouvellement des générations et de l’accompagnement stratégique des adhérent(e) s de la coopérative. Comme nous l’écrivions en janvier, le sujet de la transmission de l’exploitation est malheureusement encore abordé tardivement, voire trop tardivement, par les exploitants agricoles. Pour une partie d’entre eux, ils se retrouvent à subir la transmission de leur exploitation au lieu d’en être pilotes. Anticiper, c’est mettre toutes les chances de son côté de bien valoriser son exploitation Face aux enjeux du renouvellement des exploitations, aujourd’hui, la principale difficulté sur le terrain n’est pas de trouver des jeunes hommes et jeunes femmes souhaitant s’installer. Les candidats sont nombreux, présents et motivés. L’enjeu majeur est aujourd’hui d’avoir des exploitations en mesure de poursuivre leurs productions pendant les 12 à 15 ans du remboursement bancaire de l’acquisition, sur la base d’une faisabilité économique tenant compte des investissements nécessaires (Rénovation des bâtiments d’élevage ou construction de nouveaux bâtiments si la rénovation est impossible, renouvellement des équipements intérieurs). Des enjeux tels que l’état des bâtiments, la fiscalité lors de la vente, l’organisation du travail et les ressources humaines sur l’exploitation, la conformité des documents administratifs et notamment ceux relatifs à l’environnement, la situation des comptes courants d’associés sont autant de sujets, parmi d’autres, dont il faut se saisir plusieurs années avant la future mise en vente de l’entreprise. Afin de vous accompagner dans ce cheminement vers la future cession de vos exploitations, Eureden met en place un dispositif renforcé au service de ses adhérents. Ce dispositif s’articule autour de trois axes : • La pédagogie ; • Le diagnostic ; • Le plan d’actions. Les Matinales de la Transmission, évènement pédagogique organisé par Eureden sur…