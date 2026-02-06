L’injection s’impose

À l’heure où la méthanisation franchit un cap, les choix techniques et économiques se resserrent pour les exploitations engagées. Tandis que l’injection de biométhane progresse et renforce la souveraineté énergétique, les premières unités en cogénération arrivent en fin de contrat et doivent redéfinir leur modèle. Autoconsommation, conversion à l’injection, recours aux certificats de production de biogaz ou solutions de gaz porté : les trajectoires possibles existent, mais exigent investissements, accompagnement et visibilité. Derrière ces décisions se joue plus qu’un arbitrage énergétique : c’est l’avenir d’un outil agricole, territorial et climatique qui se dessine.