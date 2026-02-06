S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / L’injection s’impose

publicité
2026 02 06 distrivert mb

Dossier technique

L’injection s’impose

Lecture : 0 min.
Deux agriculteurs devant un site de méthanisation - Illustration L’injection s’impose
Romain Marqué et François-Marie Montgermont,  deux des associés de Biogaz de la Vilaine. | © Paysan Breton

À l’heure où la méthanisation franchit un cap, les choix techniques et économiques se resserrent pour les exploitations engagées. Tandis que l’injection de biométhane progresse et renforce la souveraineté énergétique, les premières unités en cogénération arrivent en fin de contrat et doivent redéfinir leur modèle. Autoconsommation, conversion à l’injection, recours aux certificats de production de biogaz ou solutions de gaz porté : les trajectoires possibles existent, mais exigent investissements, accompagnement et visibilité. Derrière ces décisions se joue plus qu’un arbitrage énergétique : c’est l’avenir d’un outil agricole, territorial et climatique qui se dessine.

Tags : , , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner