De l’énergie à revendre

L’énergie est devenue un sujet primordial sur les élevages entre économies pour réduire les factures, limiter les augmentations de coûts et production d’énergie afin de chercher une diversification sur l’exploitation pour générer un revenu supplémentaire. Les économies passent souvent par des investissements simples comme des panneaux solaires thermiques qui produisent de l’eau chaude à la place du chauffe-eau électrique sur une exploitation laitière. Le solaire se décline en photovoltaïque en toiture pour produire de l’électricité revendue sur le réseau et la récupération de la chaleur sous les panneaux peut servir à sécher des fourrages. La méthanisation peut aussi se faire de façon « passive » avec des couvertures de fosses type Nénufar, le biogaz alimente alors un petit moteur de cogénération qui produit de l’électricité qui pourra servi au futur pour de l’autoconsommation. La maintenance et l’entretien des installation photovoltaïques est aussi un vrai sujet. Le nettoyage de l’installation peut aussi être couplée à un passage de drone équipé d’une caméra thermique qui permet de détecter facilement des panneaux défectueux ou tout autre problème sur son champ solaire.