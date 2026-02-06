Profiter des retours d’expérience

Il y a dix ans, la Chambre d’agriculture de Bretagne (Crab), l’association des méthaniseurs bretons (AMB) et Aile lançaient une formation destinée aux porteurs de projets souhaitant se lancer dans la méthanisation. « Elle s’articule autour de six journées en salle et de sessions de classes virtuelles entre octobre et mars », indique Hervé Gorius, chargé d’études Énergie et méthanisation à la Crab. « Elle permet aux stagiaires d’acquérir une vision globale des points clés nécessaires à l’installation d’une unité de méthanisation. » Les échanges ont conforté les associés dans leurs choix Favoriser les échanges Les aspirants méthaniseurs peuvent également participer au parcours tutoré. Celui-ci leur offre un retour d’expérience auprès d’un exploitant gérant déjà une unité en fonctionnement, sur trois demi-journées. « Dans les faits, nous affectons un binôme de stagiaires à un tuteur, généralement un volontaire membre de l’AMB », explique Hervé Gorius. « Les échanges sont très libres et peuvent porter sur des aspects techniques, sur les étapes de réalisation du projet ou encore sur les relations avec les constructeurs. » Le parcours tutoré s’adresse aussi bien aux agriculteurs qu’à leurs salariés qui peuvent, sur certaines exploitations, consacrer une partie de leur temps au fonctionnement de la méthanisation. Se rassurer dans ses choix À Épiniac (35), Romain Leroy, Alexandre Bourgeault et Samuel Quemerais sont associés au sein de la SAS Glasvez. La structure gère une unité de méthanisation de 180 Nm3, en service depuis juin 2025. Les trois associés ont suivi le parcours tutoré entre l’automne 2024 et le printemps 2025. « Nous avions tous les trois le même tuteur, situé à Boisgervilly », déclarent-ils. « Nous avons surtout discuté des questions techniques, des points de vigilance réglementaires ou de l’organisation du travail. » Si les travaux de la méthanisation de la SAS Glasvez avaient déjà débuté,…